كم تبلغ أجرة التاكسي في بغداد ومدن كوردستان؟ إليك الارقام

شفق نيوز/ أظهر موقع "نومبيو" المتخصص بالمستوى المعيشي لدول العالم، تفاوتاً في أسعار أجرة سيارات "التاكسي" بين العاصمة بغداد ومدن إقليم كوردستان.

ووفقًا للموقع، فإن تكلفة ركوب التاكسي لمسافة كيلومتر واحد في بغداد تبلغ 2000 دينار، بينما تصل إلى 3000 دينار في كل من أربيل والسليمانية.

أما سعر أجرة التاكسي لمدة ساعة واحدة مع الانتظار، فقد بلغ 10 آلاف دينار في بغداد، و9 آلاف دينار في أربيل، في حين سجلت السليمانية أقل تكلفة عند 7 آلاف دينار.