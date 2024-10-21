كمين أمني يطيح بعصابة خطيرة ارتكبت 10 جرائم في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية أطاحت بأحد اخطر عصابات السرقة في مركز محافظة النجف.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "كميناً أمنياً أطاح بعصابة مكونة من 8 أشخاص في مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "أفراد العصابة مختصين بسرقة المحال التجارية".

وأضاف المصدر، أن "المعتقلين اعترفوا حتى الآن بارتكاب 11 جريمة سرقة في النجف"، مبيناً أن "المتهمين تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".