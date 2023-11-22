"كملت وصارت يمنا".. مفوضية الانتخابات تحث المواطنين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية (فيديو)

شفق نيوز/ مع العد التنازلي لانطلاق الانتخابات المحلية في العراق، تكثف مفوضية الانتخابات سعيها لحث الناخبين على التوجه لمراكز الاقتراع وتسلم بطاقاتهم الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في اليوم المحدد لها.

وتحت شعار "كملت وصارت يمنا" تدعو المفوضية الناخبين لتسلم بطاقاتهم البايومترية التي تؤهلهم للمشاركة الانتخابية مستصحبين معهم مستمسكات ثبوتية لتسلمها، مع امكانية ان يتسلم الشخص الواحد بطاقات ذويه أيضا تسهيلا للإجراءات.