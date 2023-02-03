"أكملت طريقها".. إدارة مطار بغداد تنفي وجود حريق في طائرة خلال رحلة جوية

شفق نيوز / نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، وقوع حريق في إحدى الطائرات المتوجهة من النجف إلى مطار المدينة في السعودية، فيما بينت أنها فحصت الطائرة بعد "شكوك" طاقمها بوجود هذا الحريق.

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تود أن توضح للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة فتبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة".

وبينت إدارة المطار أن "قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض"، مؤكدة بأن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعنية بخصوص ذلك".

وتابعت إدارة مطار بغداد أنه "بعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمرة العفش تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح ، حيث تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح للطائرة بالطيران من جديد".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن اندلاع حريق في احدى الطائرات بمطار بغداد الدولي.