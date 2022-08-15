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كمبش ينفي استقدامه من قبل النزاهة: استهداف اعلامي رخيص ومدفوع الثمن

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T12:20:28+0000
كمبش ينفي استقدامه من قبل النزاهة: استهداف اعلامي رخيص ومدفوع الثمن

شفق نيوز/ نفى رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، يوم الاثنين، صدور أمر من هيئة النزاهة العراقية باستقدامه على خلفية شراء الوقف فندق في إقليم كوردستان، واصفاً الأمر بأنه استهداف اعلامي مدفوع الثمن.

وقال كمبش لوكالة شفق نيوز "لم يصدر أي بيان من هيئة النزاهة باستقدامي او اتخاذ أي إجراءات كما تروج بعض مواقع التواصل الاجتماعي المدفوعة الثمن والتي يحركها فاسدون لاسباب انتقامية".

وأضاف "استهدافي ضريبة لكشفي ملفات فساد في الوقف السني ما جعل البعض يمتعض بأسلوب انتقامي بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لخداع الرأي العام والتغطية على فضائح الفساد".

ودعا كمبش الى "الابتعاد عن الصراعات السياسية والشخصية وكيل اتهامات مفبركة والعمل على خدمة المصلحة العام للدولة والمواطن وحمايتها من عبث الفاسدين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف وعدد من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف، عن تهمة شراء فندق في إقليم كوردستان بمبلغ 47 مليار دينار دون وجود جدوى اقتصادية"، لافتة إلى أن "قرار الاستقدام شمل مدير هيئة إدارة أموال الوقف ومعاونه سابقاً".

 

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