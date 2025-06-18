إكمال إجراءات نقل الكلية العسكرية من ذي قار والحكومة المحلية تعترض

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بإكمال الإجراءات لنقل الكلية العسكرية من المحافظة، وسط اعتراض من قبل الحكومة المحلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات اللوجستية اكتملت لنقل الكلية العسكرية من محافظة ذي قار إلى مركز النعمانية بمحافظة واسط".

ولفت المصدر، إلى أن "حكومة ذي قار المحلية تعارض هذه الفكرة وتحاول الضغط بكل الطرق المسموحة لغرض إلغاء فكرة نقل الكلية العسكرية من الناصرية إلى مدينة الكوت".

وبين المصدر، أن "القرار الأخير بهذا الملف سيحسم خلال الأيام المقبلة من قبل وزارة الدفاع الاتحادية، بعد الاستماع إلى تقارير اللجان المشكلة لمتابعة هذا الملف".

يذكر أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار تعرضوا لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وأقرت وزارة الدفاع بالحادثة، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وأمر بإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للمتوفين، مؤكداً على ضرورة تحسين ظروف التدريب وتعامل الكوادر مع الطلبة.