كلية في ذي قار تحجب منصة الامتحان الالكتروني عن بعض طلبتها

شفق نيوز/ أفاد عدد من طلبة كلية مزايا الاهلية في محافظة ذي قار، يوم السبت، بأن إدارة الكلية حجبت حساباتهم على منصة التعليم الإلكتروني، مما حال دون أدائهم الامتحانات النصفية، فيما نفت عمادة الكلية هذا الأمر.

وقال الطلبة لمراسل وكالة شفق نيوز، إن حساباتهم الالكترونية في الكلية تم حجبها قبل اجراء الامتحان بساعات، بحجة انهم لم يسددوا الاجور الدراسية، مؤكدين أن أغلبهم سددوا ما بذمته قبل أيام وبعضهم قبل ساعات الا ان الكلية تطالبهم بتسديد القسط الثاني.

وأشاروا إلى أن "هذا الامر اصبح مربكا للطلبة، وعلى المعنيين والرأي العام التدخل لحل هذه المشكلة، علما ان الامتحانات النصفية قد بدأت والطلبة قد منعوا من المشاركة فيها"، مبينين أن "العقد المبرم بين الطالب والكلية ينص على تسديد الاجور الدراسية على 4 دفعات".

بدورها، أوضحت عمادة كلية مزايا الاهلية حقيقة أسباب عدم إدخال الطلبة لمنصات الامتحان الإلكترونية.

وقال عميد الكلية اياد الساعدي لشفق نيوز، "لم نمنع أي طالب من الدخول للمنصة الإلكترونية لأداء الامتحان، والذي حصل أن هناك طلبة لم يسددوا ما بذمتهم من أقساط سابقة، فتم حجب المنصة عنهم، ومع قرب الامتحانات باشروا بتسديد الأقساط التي بذمتهم".