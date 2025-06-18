كلية الطب في جامعة نينوى تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس

شفق نيوز/ أعلن رئيس جامعة نينوى، أسامة المشهداني، يوم الأربعاء، عن حصول كلية الطب في الجامعة على الاعتمادية الدولية لبرنامج البكالوريوس، لمدة سنتين، من قِبل المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق.

وقال المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلتها عمادة الكلية وكوادرها وطلبتها، ويُعدّ خطوة نوعية ومهمة نحو الريادة الأكاديمية والانفتاح على المعايير العالمية في التعليم الطبي".

وأضاف أن "الجامعة تفخر بهذا النجاح الذي يعكس تطور مستوى الأداء الأكاديمي والتزام كلية الطب بالمعايير الوطنية والدولية"، مشيراً إلى أن "الإدارة تسعى حالياً لاستكمال متطلبات الاعتمادية في باقي كليات الجامعة ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي في نينوى وخدمة العراق".