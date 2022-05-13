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أكلة "الحمص بطحينة" تتسبب بحالات تسمم جماعية في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-13T13:25:27+0000
أكلة "الحمص بطحينة" تتسبب بحالات تسمم جماعية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بإصابة العشرات من الأشخاص بحالات تسمم بسببهم تناولهم أكلة "الحمص بطحينة" في احدى مطاعم ناحية ربيعة.

وابلغ الشهود وكالة شفق نيوز، أن "عدد الحالات غير معروف لكنها تقدر بـ70 حالة تقريباً".

وقال الشاهد ويُدعى خليفة الشمري لوكالة شفق نيوز، "نحن قرابة 25 عاملاً ومهندساً نعمل في شركة ترميم، أحضرنا وجبة الغداء الى موقع العمل وبعد ساعة من تناولها بدأت أعراض التسمم من مغص معوي وتقيؤ وارتفاع بالحرارة تظهر مما تسبب بتوقف العمل".

بدوره قال رفيق خليفة في العمل احمد صالح إنه "راجع احدى الصيدليات في مركز الناحية لاخذ العلاج منها فأبلغهم صاحب الصيدلية بأن هنالك قرابة 50 حالة جاءت اليه يوم امس تعاني من نفس الاعراض".

وعندما توجه خليفة ورفاقه الى المطعم اعترف صاحب المطعم بأن "مقبلات (الحمص بطحينة ) كانت هي السبب وقد اصيب الكثيرون بسببها لكن اعراضهم كانت متوسطة وخفيفة ولا وجود لحالات وفاة".

اما المستوصف الصحي في مركز الناحية فلم يتسقبل سوى ٧ حالات لجأت اليه فقط، وفقاً لمصدر طبي.

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