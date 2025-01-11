كلب سائب ينهي حياة تلميذ بعد عودته من الامتحان في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم السبت، بوفاة تلميذ في الصف الثالث الابتدائي إثر تعرضه لهجوم من "كلب سائب" أثناء عودته من أداء الامتحان شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل الند أيمن رمزي، وهو تلميذ بمدرسة جوان ستي الابتدائية، تعرض لهجوم عنيف من قبل كلب سائب عند عودته إلى المنزل بعد أداء الامتحان بمدرسته في منثطة شوراو شمال كركوك".

وأضاف المصدر، أن "الطفل نُقل إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بسبب شدة الإصابات، وتم تحويل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات".

يُذكر أن حادثة مشابهة وقعت في الخامس من كانون الثاني الجاري، عندما هاجم كلب سائب طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات وسط قضاء الدبس (55 كم شمال غربي كركوك).

وأوضح مصدر طبي حينها أن "الطفل كان برفقة والدته عندما تعرض للهجوم، مما تسبب في إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".

ويشكو سكان كركوك من انتشار وزيادة أعداد الكلاب السائبة في مركز المحافظة، حيث يقول سكان، لوكالة شفق نيوز، إنها تنتشر بصورة كبيرة، وهي بزيادة يوم بعد آخر، وتهاجم الطلبة اثناء ذهابهم الى المدارس.

واعلنت قائممقامية محافظة كركوك، في شباط 2024، المباشرة بعمليات نقل الكلاب السائبة إلى أول محمية لها في تاريخ العراق باستثناء اقليم كوردستان، مشيرة إلى قطع نسل الذكور منها بدلا من قتلها وذلك حفاظا على حياة السكان.