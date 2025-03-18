"كلا كلا جولاني".. تظاهرات حاشدة أمام مركز تقديم الفيزا التركية في البصرة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرة حاشدة أمام مركز تقديم الفيزا التركية وسط محافظة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، للتنديد بالاعتداءات الأخيرة التي طالت العلويين في سوريا، محملين تركيا كامل المسؤولية عما يجري.

وقال ممثل التظاهرة، الشيخ مجتبى المنصوري، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة تمثل تطلعات الأحرار في البصرة الذين قالوا كلمتهم اليوم بوجه العدوان التركي الصهيوني بحق العلويين والشيعة في سوريا".

وأضاف "نخاطب تركيا من هذا المكان ونقول لهم أنتم المسؤولون المباشرون عن إسالة الدماء وستصلكم الشرارة حتماً طالما استمر دعمكم للعصابات الإرهابية".

وتابع المنصوري "علماء الطائفة السنية في العراق مطالبون بإصدار موقف رسمي تجاه هذه العصابات التكفيرية، وعدم التزام الصمت، وهذه الحرب إذا توسعت لن تميز بين سنياً أو شيعياً أو مسيحياً أو أي إنسان على وجه الأرض يخالف نهج العصابات الإرهابية، ونحن قلنا كلمتنا في لبنان وفلسطين وسوريا وقدمنا الغالي والنفيس".

وحذر المنصور من أن "الجماهير في البصرة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان تجاه العلويين وهذه رسالة إلى قوى الاستعمار والتكفير لاسيما تركيا، واليوم نحن نخاطب هذه الدول بكل سلمية، ونقول نحن في سفينة واحدة إذا ثقبت غرق الجميع، وليتذكروا صولتنا الكبيرة ضد داعش ويكفوا عن استفزازنا فلنا كلمة ستهز عروشهم".