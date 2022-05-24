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ليلة عصيبة على عوائل ثلاث نساء عراقيات

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T18:53:29+0000
ليلة عصيبة على عوائل ثلاث نساء عراقيات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار امرأة شنقاً داخل منزلها واعتقال زوجها للتحقيق معه، فيما نجحت عائلة امرأة أخرى بإنقاذها من الموت في ذي قار، قبل أن تفارق ثالثة الحياة خلال عملية ولادتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المرأة المنتحرة تبلغ من العمر 30 عاماً وجدت مشنوقة داخل منزلها في منطقة "رجم حديد" بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وبين أن المرأة "تزوجت منذ فترة وجيزة وما تزال عروساً ان صح التعبير"، مشيرا الى مكافحة اجرام نينوى اعتقلت زوجها للتحقيق معه في الحادثة ومعرفة أسباب انتحارها.

الى ذلك، ابلغ مصدر امني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً حاولت الانتحار عن طريق تناول كمية من المبيد الحشري داخل منزلها في قضاء قلعة سكر.

واشار الى ان ذوي المرأة قاموا بنقلها الى المستشفى وتم تداركها قبل أن تفارق الحياة، مبينا ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب التي دعتها للانتحار.

وفي بغداد وتوفيت امرأة لها من العمر 28 عاماً، أثناء إجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى العلماء الأهلي ضمن منطقة بغداد الجديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المستشفى ارسلت بطلب قوة أمنية بعد حدوث مشادة كلامية من اهل المتوفاة طلبوا فيها الطبيبة المسؤولة عن العملية ومدير المستشفى.

وبين أنه تم اتخاذ الاجراءات الاصولية لمعرفة أسباب الوفاة

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