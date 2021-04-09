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كلار الكوردستانية تنقذ نصف سكان ناحية في ديالى من كارثة الجوع

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-09T15:25:19+0000
كلار الكوردستانية تنقذ نصف سكان ناحية في ديالى من كارثة الجوع

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى اليوم الجمعة، استقرار أسعار الفواكه والخضر في مناطق ديالى القريبة من حدود كوردستان بعد استثنائها من قرار منع دخول الفواكه والخضر من محافظات الاقليم.

وقال مدير ناحية قره تبه الحدودية مع قضاء كلار التابع لمنطقة كرميان وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الفواكه والخضر في أسواق الناحية وتوابعها مستقرة وشبه زهيدة بعد استحصال استثناء من السلطات الامنية يسمح بدخول الفواكه والخضر من كلار الى الناحية حصرا، تنفيذا لقرار وزارة الزراعة دعم المنتوج المحلي.

واكد التميمي ان قرار الاستثناء أنقذ نصف سكان الناحية البالغ عددهم الكلي أكثر من 22 ألف نسمة ممن تحت معدلات الفقر والبطالة من ازمة غذائية ومعيشية خانقين في ظل انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة 60% عن مناطق ديالى الاخرى.

وأضاف أن "دخول المحاصيل من محافظات الاقليم الى قره تبه منع نشوب ازمة غذائية خانقة كادت ان تطال أغلب سكان الناحية بسبب بعد الناحية عن الوحدات الادارية في ديالى، فضلا عن البطالة وانعدام الدخل الشهري الى جانب تداعيات جائحة كورونا السلبية".

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة، وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.

يذكر أن التبادل التجاري بين ديالى وكوردستان أنعش الواقع المعيشي لمحافظة ديالى، وأثمر عن تأمين جميع البضائع والمنتوجات المختلفة بأسعار مقبولة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

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