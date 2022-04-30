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كلاب "مسعورة" تهاجم قرى عراقية وتصيب 6 أشخاص بينهم طفلان

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-30T09:16:04+0000
كلاب "مسعورة" تهاجم قرى عراقية وتصيب 6 أشخاص بينهم طفلان

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي عراقي، يوم السبت، بأن كلاباً "مسعورة" هاجمت قرى عدة في ناحية القيارة جنوبي محافظة نينوى، وتسببت بست إصابات بينها طفلان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الهجمات كانت في ثلاث قرى من ناحية القيارة، وتمكن مواطنون من قتل أحد الكلاب المسعورة".

من جانبهم، شدد سكان ناحية القيارة، على ضرورة إطلاق حملة لمكافحة الكلاب السائبة والمتوحشة بمناطقهم وقراهم.

لكن مدير المستشفى البيطري، ذكر للوكالة أن "المحافظة لم تخصص أي أموال لهذه الحملة، وقد توقفت منذ أكثر من عام وننتظر أن تلتفت المحافظة إلى هذه القضية، فقد باتت الكلاب تشكل خطراً على الناس وعددها يقدر بالآلاف.

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