كلاب سائبة تمنع تلميذة عراقية من استلام نتيجتها الدراسية

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الإثنين، بأن فتاة تعرضت لهجوم عنيف من كلاب سائبة شمالي محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات كانت متجهة إلى مدرستها من أجل استلام نتيجتها الدراسية، بعد نهاية العام الدراسي الحالي، إلا أنها تعرضت لهجوم من كلاب سائبة في منطقتها الواقعة بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الفتاة تعرضت لإصابات بليغة نقلت على إثرها للمستشفى في مدينة الناصرية، لغرض تلقي العلاج اللازم".