"كصاص التمر" ينهي حياة فتى في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بمصرع فتى إثر سقوطه من أعلى نخلة في أطراف قضاء الخالص، شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "فتى يبلغ من العمر 15 عاما لقي مصرعه بعد سقوطه من نخلة شاهقة في قرية (التحويلة) بأطراف قضاء الخالص، 20 كم شمال شرق بعقوبة، خلال أعمال موسم جني التمر (الكصاص)".

وأضاف ان "الاجهزة الامنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا أمنيا فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

يذكر أن موسم جني التمور يبدأ في شهر تشرين الاول سنوياً وينتهي بحلول تشرين الثاني.