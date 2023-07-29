كشف ملابسات محاولة اغتيال محامٍ في كلار ووفاة رجل بموكب حسيني في ديالى

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة إدارة منطقة كرميان، يوم السبت، تفاصيل محاولة اغتيال محام في قضاء كلار ضمن إقليم كوردستان، فيما توفي رجل خلال مراسيم عاشوراء داخل موكب حسيني، في محافظة ديالى.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في شرطة كرميان، العقيد علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء كلار شهد في وقت سابق جريمة قتل وخلال التحقيقات أدلى أحد الشهود بشهادة ضد المجني عليه (المقتول) أمام القضاء، ما دفع ذوي المقتول إلى محاولة اغتياله بإطلاق نار في مدينة كلار، لكنه نجا من الحادث".

وأضاف قدوري، أن "الشاهد المصاب حرك دعوى قضائية ضد ذوي المجني عليه، وقام بتوكيل محام عنه ليعود ذوي المقتول ويطلقون النار على المحامي في سوق كلار، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال ويخضع للعلاج حاليا في المستشفى".

وأشار مدير قسم الإعلام، في مديرية شرطة كرميان، إلى أن "قوات الأمن تواصل ملاحقة منفذي الهجوم على المحامي والشاهد"، مؤكداً أن "القضية قيد التحقيق والتحري".

وفي ديالى، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً خمسينياً توفي بسكتة قلبية مفاجئة بعد سقوطه خلال مراسيم عزاء (موكب حسيني) في قرية (زنبور) 10 كم شمال غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر، أن "جثة المتوفي نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتشهد أغلب المحافظات العراقية، احياء مراسم عاشوراء خلال الأيام العشرة الاولى من شهر محرم الهجري، حيث يستذكرون مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف بمدينة كربلاء سنة 61 هـ.