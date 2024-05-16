كشف ملابسات حالة خطف "وهمية" لتدريسية في ديالى

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، يوم الخميس، عن ملابسات حالة خطف "وهمية" لتدريسية في ناحية كنعان، التي روجت لها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق التحقيق في شرطة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على المرأة التي حاولت إيهام القضاء والرأي العام بهذا الادعاء الكاذب بمساعدة اثنين من ذويها بدافع الانتقام ورفع دعوى قضائية بحق أشخاص هم على خلاف شخصي بسبب دين مبلغ مالي معهم وفبركة الحقائق واتهام خصومهم بجريمة الخطف".

وأضاف الزبيدي، أن "قيادة الشرطة كشفت العديد من حالات الخطف الوهمي والتي برزت مؤخرًا لأسباب تتعلق بالابتزاز أو تراكم الديون أو الخلافات الشخصية".

وأكد أن "كشف حالات الخطف الوهمي ودوافعها مهم باعتبارها جرائم لم تسجل من قبل، وأعطى للرأي العام وعياً وادراكاً بأن مثل هكذا جرائم تعكس صورة سلبية عن الواقع الأمني والحضاري في المحافظة".شرطة ديالى تكشف ملابسات حالة "الخطف الوهمي" لتدريسية في ناحية كنعان

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، اليوم الخميس، عن حالة الخطف الوهمي لتدريسية في ناحية كنعان، التي روجت لها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق التحقيق في شرطة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على المرأة التي حاولت إيهام القضاء والرأي العام بهذا الادعاء الكاذب بمساعدة اثنين من ذويها بدافع الانتقام ورفع دعوى قضائية بحق أشخاص هم على خلاف شخصي بسبب دين مبلغ مالي معهم وفبركة الحقائق واتهام خصومهم بجريمة الخطف".

واضاف الزبيدي، أن "قيادة الشرطة كشفت العديد من حالات الخطف الوهمي والتي برزت مؤخرًا لأسباب تتعلق بالابتزاز أو تراكم الديون أو الخلافات الشخصية".

وأكد أن "كشف حالات الخطف الوهمي ودوافعها مهم باعتبارها جرائم لم تسجل من قبل، وأعطى للرأي العام وعي وادراك بأن مثل هكذا جرائم تعكس صورة سلبية عن الواقع الأمني والحضاري في المحافظة".