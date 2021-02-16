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كشف ملابسات "تحرش" بنغلاديشي بمريضة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T18:57:53+0000
كشف ملابسات "تحرش" بنغلاديشي بمريضة عراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع من داخل مستشفى الأمل الاهلي بذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، عن ملابسات ما قال إنه "تحرش" عامل أجنبي بإحدى مريضات المستشفى الواقع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ذوي إحدى المريضات التي اجريت لها عملية جراحية قبل 5 ايام، قدموا اليوم الثلاثاء إلى المستشفى وادعوا بأن ابنتهم تعرضت للتحرش من قبل أحد العاملين الأجانب من ذوي الجنسية البنغلاديشية أثناء خروجها من صالة العمليات".

وبين المصدر، أن "الإدارة طالبتهم بتقديم شكوى قضائية لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على نظام الكاميرات داخل المستشفى"، نافيا ان "يكون المستشفى قد تم إغلاقها من قبل ذوي الفتاة المتحرش بها كما تم الادعاء بمواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، ان "فريقا أمنيا داخل المستشفى سيقوم غدا بصحبة المحققين القضائيين وأهل الفتاة بالاطلاع على نظام الكاميرات وإثبات صحة ادعائهم من عدمه"، مؤكداً ان "دائرة الصحة ابلغتنا بأنها ستتحرك قضائيا ضد الجهات التي روجت عبر التواصل الاجتماعي إغلاق المستشفى بحجة واقعة التحرش او الاغتصاب".

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