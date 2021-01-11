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كشف "أكبر" عملية فساد في قطاع الاستثمار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T15:42:46+0000
كشف "أكبر" عملية فساد في قطاع الاستثمار

شفق نيوز/ كشفت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن "أكبر" عملية فساد عبر تلاعب إحدى الشركات الاستثمارية والتصرف بالإعفاء الكمركي والضريبي خارج إطار المشروع وبيعه في الأسواق المحلية.

وقالت الهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "ضبطت وثائق ومستندات وأوراق تتعلق بالإعفاء الجمركي والضريبي في الأسواق المحلية تعود لإحدى الشركات الاستثمارية في المحافظات".

وأضاف البيان، أنه "ومن خلال المتابعات المستمرة والحثيثة لتلك المشاريع وبإشراف من قبل رئيسة الهيأة سهى الياس نجار، قامت اللجان المختصة بالتحقق وإجراء الكشف الموقعي وثبت قيام المستثمر بالتصرف بالإعفاء الجمركي وبيعه في الأسواق المحلية".

ولفت إلى أن هذا "يتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

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