كشف عن ملفات فساد.. حماية مدير بلدية الشطرة يعتدون على ناشط

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن حماية مدير بلدية الشطرة شمالي المحافظة اعتدوا بالضرب المبرح على أحد الناشطين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حماية مدير بلدية الشطرة اعتدوا بالضرب المبرح باستخدام اسلحتهم على الناشط المدني في القضاء (أبو آية السعيدي) بعد حديثه عن ملفات فساد داخل البلدية"، لافتا إلى أن "السعيدي تعرض لجروح نتيجة الضرب نقل للمشفى على إثرها للمشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر، ان "مفرزة أمنية دونت أقواله داخل المشفى بعد تقدمه بشكوى ضد الفاعلين وعددهم 4 أشخاص"، مشيراً إلى أن "قاضي تحقيق محكمة الشطرة أصدر أمر إلقاء قبض بحق الجناة".