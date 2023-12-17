كشف عدد ومواقع "العين الثالثة" لمراقبة الانتخابات في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، عن عدد الكاميرات الفنية التي ستراقب عملية الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات، غداً الاثنين، فيما أكد أن هذه الكاميرات ستراقب عملية الاقتراع داخل المحطات.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 2229 محطة اقتراع للعام ستفتتح يوم غد الاثنين لغرض الانتخابات المحلية في 452 مركز انتخابي في ذي قار"، لافتاً إلى أن "هذه المحطات ستكون مراقبة عبر كاميرات خاصة بواقع كاميرتين اثنين لكل محطة انتخابية، أي أن هناك 4458 كاميرا تراقب العملية الانتخابية".

وقال إن "مهمة الكاميرات ستعمل على مراقبة عملية العد والفرز اليدوي داخل المحطات الانتخابية، وتعمل لاحقا على مطابقة النتائج المفروزة يدوياً مع النتائج الإلكترونية، وفي حال وجد اختلاف بينها يتم العودة إلى الكاميرات لبيان نقاط الخلل بين النتيجتين في حال حصل خلل بينهما".

وأضاف المصدر، أن "نتائج كاميرات المراقبة ستسلم عبارة عن (رامات خزن خارجية) إلى مختصين داخل مكتب مفوضية كل مكتب انتخابي في مركز المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "النتائج الإلكترونية ما لم تعلن خلال 6 ساعات بعد انتهاء العملية الانتخابية سيتم إهمالها، ويصار إلى نتائج العد والفرز اليدوي كوسيلة رسمية للنتائج ويعتمد عليها".