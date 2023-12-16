كشف طبيعة سير الاقتراع الخاص في النجف وكربلاء (صور)

شفق نيوز/ كشف مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مكتب مفوضية كربلاء الانتخابي، رزاق الأسدي، يوم السبت، عن موقف التصويت الخاص للقوات الامنية في المحافظة، بينما أكد مدير مكتب انتخابات النجف، ياسر عمار، أن العملية الانتخابية للتصويت الخاص تجري بانسيابية عالية، مع عدم تسجيل أي خلل فني في أجهزة الاقتراع.

في كربلاء، قال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ ساعات الصباح الباكر من هذا اليوم، تم افتتاح جميع المراكز الاقتراع المخصصة للتصويت الخاص والبالغ عددها 14 مركزا انتخابيا بواقع 68 محطة انتخابية للإدلاء بأصوات القوات الامنية، من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".

وأضاف أن "هناك انسيابية وتنظيما عالي المستوى من قبل القوات الأمنية بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لدخول هذه المراكز الانتخابية التي تم تأمينها عبر 3 اطواق امنية".

وفي النجف، ذكر عمار، للوكالة: "في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم افتتح في محافظة النجف 18 مركزا انتخابيا خاصا للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات 2023، بواقع 64 محطة انتخابية لاستقبال أكثر من 26 ألف ناخب من القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الباقية".

وأكد، أن "العمل مستمر بسلالة وانضباط بسبب التنسيق والتنظيم العالي للمنتسبين وارسالهم على شكل وجبات لتقليل الضغط على عمل المفوضية"، مؤكداً أن "المفوضية لم تسجل حتى الان اي خلل فني في الاجهزة، والعمل مستمر لحين انتهاء عملية التصويت بالاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات".

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.