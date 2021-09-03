كشف أسباب عرقلة منحة الصحفيين والفنانين العراقيين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الثقافة العراقية، يوم الجمعة، عن أسباب تأخير المنحة التي يفترض أن تسلم للفئات المشمولة بها وهم الصحفيين والفنانين واتحاد الأدباء والكتاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مخصصات الوزارة لهذا العام لم تشمل مبلغ المنحة، لكن هناك بعض المبالغ المخصصة إلى الوزارة سعى وزير الثقافة إلى الاتفاق مع المالية على أن تكون هذه الأموال منحة إلى الفنانين والصحفيين والأدباء".

وأضاف العلياوي، أن "الموافقة تمت على المبلغ المخصص وهو ٦ مليارات وخمسمئة مليون دينار، لكن هناك مشكلة هي كثرة الأعداد الموجودة من المنتسبين، ومع هذا المبلغ أصبحت هناك أزمة، كيف يمكن توزيع هذا المبلغ الذي يشمل ربع العدد فقط".

وأشار إلى أن "لجنة شكلت مع الجهات المعنية بتوزيع المحنة مع رؤساء النقابات والجهات المعنية، لإيجاد معيار لمنح هذه المبالغ"، لافتا إلى أن "الوزارة طالبت بزيادة المبلغ وبانتظار الموافقة".