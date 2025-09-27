كشف حقيقة وجود "قنابل موقوتة" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

نفى مدير زراعة كركوك، عصام سلمان العبيدي، مساء السبت، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود "قنابل موقوتة" في قضاء الحويجة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بعبوات بلاستيكية فارغة لمبيدات زراعية قديمة.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "العبوات التي أثير حولها الجدل ليست سوى عبوات فارغة لمبيدات استخدمها الفلاحون خلال السنوات الماضية في مكافحة آفات الحقول"، مبيناً أن "هذه العبوات تُخزن منذ عام 2003 في مخازن تابعة للزراعة دون تسجيل أي إصابة أو حالة تسمم بين الموظفين الذين يتعاملون معها بشكل مباشر".

وأضاف أن "من غير المنطقي أن يستخدم الفلاح المبيد السام في أرضه دون أن يتعرض لضرر، ثم يُثار الخوف من العبوة الفارغة بعد سنوات"، لافتاً إلى أن "ما جرى تداوله مؤخراً لا يعدو كونه دعاية انتخابية هدفها إثارة الهلع بين الأهالي".