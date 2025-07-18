كشف حقيقة هروب عمال سوريين من الكوت بعد فاجعة "هايبر ماركت"

شفق نيوز- واسط

كشف رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة واسط، حبيب البدري، مساء الجمعة، حقيقة هروب عمال سوريون من موقع حادث حريق "هايبر ماركت" في مدينة الكوت.

وقال البدري، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثة هروب العمال السوريين من المركز التجاري بعد تعرضه للحريق، غير صحيحة".

وأضاف أن "هناك 6 عمال سوريين كانوا يعملون في (هايبر ماركت) الكوت، أحدهم تعرض للحريق وتوفي في الداخل، و5 آخرين تم اعتقالهم مع العمال العراقيين على ذمة التحقيق".

وأشار البدري، إلى عدم وجود أي معلومات حول "اعتقال 3 مسؤولين حاولوا الهروب خارج العراق بسبب حادثة حريق المركز التجاري وسط مدينة الكوت".

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.