كشف حقيقة شمول "داعشي" بالتعويضات في صلاح الدين

شفق نيوز/ أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون في صلاح الدين، غضباً وغلياناً شعبياً واسعاً في أحد نواحي قضاء الشرقاط شمالي المحافظة، بعد ظهور اسم مشابه لأحد عناصر داعش ضمن قوائم التعويضات الحكومية.

وهدد أهالي ناحية "آشور" في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، بتنظيم تظاهرة واسعة أمام مبنى تعويضات صلاح الدين، احتجاجاً على ظهور اسم أحد الدواعش ضمن قوائم التعويضات وتجاهل وتأخر تعويض المتضررين والضحايا وذويهم جراء أعمال داعش خلال السنوات الماضية.

لكن مدير ناحية آشور جرجيس إسماعيل حجاب، أكد لوكالة شفق نيوز، أن اسماً ثلاثياً مشتبه وقريب من أسماء أحد الدواعش ظهر ضمن قوائم التعويضات، وبعد التقصي عن الاسم الرباعي اتضح أنه أحد المواطنين المتضررين ولا صلة له لا بداعش ولا أي تنظيم إرهابي".

ويشكو مسؤولون ومواطنون في صلاح الدين من تمرير أو سهو في عمليات تدقيق أسماء المشمولين بالتعويضات جراء الأعمال الإرهابية بعد ورود معلومات بشمول عناصر من التنظيمات الإرهابية بالتعويضات الحكومية، وفق بعض المسؤولين والأهالي في المحافظة.