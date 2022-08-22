كشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف الرافدين ببغداد

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تلاعب واختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي، مشيرة الى ضبط 10 متهمين في عددٍ من فروع المصرف بالعاصمة بغداد.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن قيامها بضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية في بغداد، مُبينةً أن مجموع الأموال المُختلسة بلغ (14,000,000,000) مليار دينار.

وأشارت الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط التي نُفذت من قبل فريق عمل مُديرية تحقيق بغداد، بناءً على مُذكرة ضبط قضائية، إلى أن الفريق تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المُستنصر، لافتةً إلى قيام المُوظفين المُتهمين باختلاس مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني.

وأضافت إن الفريق تمكن من ضبط (10) مُتهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المُتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة.

وأوضحت الدائرة إنه تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها رفقة المُتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.