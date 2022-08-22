سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف الرافدين ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T06:04:55+0000
كشف اختلاس 14 مليار دينار في مصرف الرافدين ببغداد

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تلاعب واختلاس 14 مليار دينار في مصرف حكومي، مشيرة الى ضبط 10 متهمين في عددٍ من فروع المصرف بالعاصمة بغداد.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن قيامها بضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية في بغداد، مُبينةً أن مجموع الأموال المُختلسة بلغ (14,000,000,000) مليار دينار.

وأشارت الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط التي نُفذت من قبل فريق عمل مُديرية تحقيق بغداد، بناءً على مُذكرة ضبط قضائية، إلى أن الفريق تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المُستنصر، لافتةً إلى قيام المُوظفين المُتهمين باختلاس مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني.

وأضافت إن الفريق تمكن من ضبط (10) مُتهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المُتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة.

وأوضحت الدائرة إنه تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها رفقة المُتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

related

ضبط مسؤول في صلاح الدين زور 224 أمر تعيين

Date: 2022-07-24 13:20:34
ضبط مسؤول في صلاح الدين زور 224 أمر تعيين

استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

Date: 2022-04-04 11:27:39
استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

تعرّف على اسم الوزير "الحالي" الذي استقدمته النزاهة بسبب ملفات فساد

Date: 2022-01-13 06:34:49
تعرّف على اسم الوزير "الحالي" الذي استقدمته النزاهة بسبب ملفات فساد

بسبب علوة المواشي.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

Date: 2022-04-06 08:28:14
بسبب علوة المواشي.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

Date: 2021-11-09 10:31:08
النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

أوامر قبض بحق وزير نقل أسبق ورئيس أحد الدواوين الأوقاف سابقاً

Date: 2022-02-08 09:45:14
أوامر قبض بحق وزير نقل أسبق ورئيس أحد الدواوين الأوقاف سابقاً

تأكيداً لشفق نيوز.. ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة

Date: 2022-06-10 09:47:26
تأكيداً لشفق نيوز.. ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة

النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

Date: 2022-04-05 07:18:31
النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار