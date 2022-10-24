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كسوف الشمس لا يعطل دوام المدارس في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T13:53:56+0000
كسوف الشمس لا يعطل دوام المدارس في العراق

شفق نيوز / أكدت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عدم وجود أي توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء، على خلفية ظاهرة كسوف الشمس التي سيشهدها العالم أجمع.

وذكرت الوزارة لوكالة شفق نيوز، أن "في حال وجود توجيه بتعطيل الدوام أو المدارس فقط، فسيتم نشر بيان رسمي بذلك".

وكانت وزارة التربية الكويتية، قد قررت تعطيل دوام كافة المدارس، يوم غد الثلاثاء، على أن تستأنف الدراسة الأربعاء، بسبب مرور الكسوف الجزئي للشمس ب‍الكويت غداً الثلاثاء الساعة 1.20 ظهراً، حسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

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