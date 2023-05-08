"كسرية" صيد تنهي حياة طفلة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين، بمقتل طفلة نتيجة رصاصة بندقية صيد شمال بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات لقيت مصرعها، اليوم، جراء رصاصة أطلقت من بندقية صيد "كسرية" في قرية "الزركانية" شمال بعقوبة.

وبين المصدر ان روايات الحادث متضاربة الافادات بين عبث الطفلة بسلاح الكسرية وبين اصابتها بالخطأ ومن غير عمد من قبل احد افراد اسرتها، موضحا أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لكشف تفاصيله الغامضة.