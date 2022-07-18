إكساء شارع يثير ضجة في محافظة عراقية والأهالي يقدمون "بلاغاً" الى الادعاء العام

شفق نيوز/ بالرغم من مرور أكثر من سنتين على الشروع بالعمل فيه، إلا أن المدخل الرئيسي لقضاء الصويرة لم يرَ النور، وهو ما أثار ضجة كبيرة لدى الأهالي دفعتهم إلى إبلاغ المدعي العام بذلك.

وتقدم عدد من مواطني مدينة الصويرة بالإخبار لنائب الادعاء العام في محكمة الصويرة، عن حالات "فساد" اداري وإهمال وظيفي يترتب عليهما هدر في المال العام بمشروع تبليط شارع مدخل الصويرة.

وقالوا بحسب البلاغ الذي تقدموا به، إن "العمل خلافا للمواصفات المطلوبة في ظل غياب رقابة المعنيين بذلك، اذ يتم تبليط الشارع دون تنظيف الأتربة الكثيفة الموجودة مما يسبب في تشقق وتكسر التبليط بعد ذلك"، مطالبين باحالة المقصرين إلى محكمة التحقيق المختصة لأخذ جزاءهم العادل.

من جهته قال النائب باسم الغريباوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شارعاً في الصويرة يسمى شارع السبيس أو شارع الزوار، الذي يربط قضاء الزبيدية بالصويرة ويسلكه الزوار أثناء الزيارات الدينية، ويبدو أن هناك توجيها من المحافظ بضرورة الاسراع في انجاز هذا الطريق لتسهيل مرور الزوار مع قرب موعد الزيارة".

وأوضح النائب عن محافظة واسط، ان "ما حصل في تبليط الطبقة الاسفلتية، هو عدم تنظيف الكيترات التي تجمع مياه الأمطار، ويبدو أن هذا حصل نتيجة السرعة في الانجاز، وهذا خطأ، وكان من المفروض تنظيفه في البداية"، مشيرا إلى أن "ما تم اكساءه بالقير نظيفا".

وتابع، أن "المشكلة ليست فنية، وإنما من ناحية المتابعة، ويمكن تنظيفه الان بعد فرش طبقة الأسفلت، لأن الكيترات خارج حوض الشارع".