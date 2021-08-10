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"كر وفر" في تظاهرة ليلية أمام تقاعد ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T05:07:19+0000
"كر وفر" في تظاهرة ليلية أمام تقاعد ذي قار

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية في ذي قار، جنوبي العراق، من تفريق عشرات المحتجين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بعد عمليات "كر وفر" ليلة امس الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن العشرات نظموا ليلة امس، تظاهرة قرب مديرية التقاعد وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة احتجاجاً على اعتقال احد الناشطين، مبينا أن عمليات كر وفر حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية التي تمكنت في نهاية المطاف من تفريق التظاهرة.

وأضاف مراسلنا أن هذه المجاميع عملت على اشعال الاطارات في الشوارع في ساعة متقدمة من الليل، موضحاً أن القوات الأمنية لاحقتهم في أزقة حي سومر، فيما تحدثت مصادر أمنية عن اعتقال أحدهم.

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