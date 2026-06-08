"كر وفر على جسر الجمهورية".. والأمن يمنع متظاهرين من الوصول للمنطقة الخضراء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد يشهد حالة من الكرّ والفرّ بين عدد من الفلاحين المتظاهرين وقوات حفظ القانون.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين يحاولون العبور من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية، فيما تعمل القوات الأمنية على إغلاق الجسر بشكل مؤقت ومنعهم من التقدم، وإعادتهم إلى ساحة التحرير".

وأضاف أن "الجسر يُعاد فتحه بعد ذلك أمام حركة السير، قبل أن تتكرر محاولات العبور من جديد، ما يؤدي إلى تكرار عمليات الإغلاق والفتح بين الحين والآخر".

وأشار المصدر، إلى "عدم تسجيل أي احتكاكات أو حوادث أمنية تُذكر حتى لحظة إعداد هذا الخبر"، مبيناً أن "القوات الأمنية تواصل إدارة الموقف ميدانياً للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة المتظاهرين".

يذكر أن مراسل وكالة شفق نيوز قد أفاد، صباح اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، تحسباً لانطلاق تظاهرة ينظمها فلاحون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع مطالبات متصاعدة من الفلاحين بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة الخاصة بمحاصيلهم الزراعية.

وكان وزير المالية فالح ساري، أعلن أمس الأحد، إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات.

وفي الثالث من شهر أيار الماضي، تظاهر العشرات من الفلاحين من وسط وجنوب العراق في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتعويضاتهم، قبل أن يتوجهوا نحو المنطقة الخضراء، حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريقهم باستخدام خراطيم المياه.