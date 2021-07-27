كرميان وذي قار تسجلان ارتفاعاً باصابات كورونا

شفق نيوز/ سجلت وحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان ارتفاعا ملحوظا باصابات كورونا بعد عطلة عيد الاضحى مؤكدة أن الإقبال على اللقاحات لازال ضعيفا.

كما سجلت محافظة ذي قار، أكثر من 975 إصابة بالفيروس فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 720 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام صحة كرميان الدكتور سيروان محمد جمال لوكالة شفق نيوز؛ إن إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 15% بعد عطلة العيد والتجمعات الا ان الاقبال على كورونا رغم تحسنه الا انه لازال ضعيفا.

وبين جمال ان اعداد الملقحين ضد كورونا ارتفع من 50 او 70 يوميا الى اكثر من 300 ملقح يوميا الا ان الاقبال دون مستوى الخطر الوبائي.

واستبعد جمال وجود أي نقص في كميات اللقاحات المتوفرة وقناني الاوكسدين لمصاب كورونا وان وضع كورونا تحت السيطرة في كرميان مشيرا الى فرض اجراءات لتفادي ارتفاع الاصابات تلزم باعتماد الإجراءات الوقائية ومنع أي تجمعات اجتماعية او مناسبات اخرى.

وإلى جنوبي العراق؛ وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار أن "المحافظة سجلت 977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 3136 حالة تم فحصها، فيما بلغت حالات الشفاء 723 حالة"، لافتا إلى أن " إعداد الوفيات وصلت لـ6 حالات".

وتابع، أن "العدد الكلي للمصابين في المحافظة حتى الآن بلغ 69887 حالة إصابة منذ ظهور الوباء، بينما حالات الشفاء بلغت 61143 حالة".

وتابع مراسلنا، أن "حالات الوفاة منذ ظهور الوباء في المحافظة العام الماضي بلغت 1248 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم أمس الاثنين تسجيل 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد 1564828.