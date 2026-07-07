كركوك.. 8 حالات غرق وإنقاذ 6 أشخاص منذ بداية الصيف

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر في الشرطة النهرية وآخر في دائرة الطب العدلي بمحافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن تسجيل ثماني حالات غرق وإنقاذ ستة أشخاص منذ بداية فصل الصيف في نهري الزاب ودجلة شمال وغربي المحافظة.

وقال المصدران، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن معظم حالات الغرق سُجلت في نهر الزاب ضمن ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك، بالتزامن مع تزايد إقبال المواطنين على السباحة هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافا أن حالات غرق أخرى سُجلت أيضاً في الأجزاء التابعة لناحية الزاب على نهر دجلة جنوب غربي كركوك، مبينين أن هذه المناطق تشهد سنوياً حوادث مماثلة بسبب السباحة في أماكن ذات تيارات مائية قوية وأعماق متفاوتة.

وأوضح المصدران أن فرق الشرطة النهرية والدفاع المدني تواصل تنفيذ واجباتها في مراقبة المناطق التي تشهد كثافة من مرتادي الأنهار، والاستجابة السريعة لبلاغات الغرق، الأمر الذي أسهم في إنقاذ ستة أشخاص خلال الفترة الماضية.

وحذر المصدران من السباحة في المناطق غير المخصصة، ولا سيما المواقع التي تتميز بتيارات مائية قوية أو أعماق غير معروفة، داعيين المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب المجازفة، حفاظاً على الأرواح، خاصة مع تكرار حوادث الغرق خلال فصل الصيف.

الكتابة

وقال الغواص عباس أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة أثناء عمليات البحث عن الغرقى، أبرزها عكورة المياه وشدة التيارات، ما يعيق الرؤية ويجعل الوصول إلى مواقع الغرق أكثر تعقيداً.

وأضاف أن بعض عمليات البحث تستغرق ساعات أو حتى أيام، لأن جثث الغرقى قد تنجرف لمسافات بعيدة مع التيار، أو تستقر في قاع النهر وتعلق بالطين والرواسب، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بغواصين ذوي خبرة وتكثيف عمليات المسح في أكثر من موقع.

ودعا أحمد المواطنين إلى تجنب السباحة في الأنهار والجداول غير المخصصة، ولا سيما في المناطق التي تشهد تيارات مائية قوية أو أعماقاً غير معروفة، مؤكداً أن الوقاية والالتزام بإرشادات السلامة تبقى السبيل الأمثل للحد من تكرار حوادث الغرق.