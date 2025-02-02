كركوك.. 6 أشخاص يعتدون على طبيبة داخل عيادتها

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء الأحد، بتعرض طبيبة إلى ضرب مبرح من قبل مجموعة مجهولة داخل عيادتها وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة مجهولة مكونة من ستة أشخاص اقتحموا مساء اليوم عيادة طبيبة في مجمع الأطباء في حي الحجاج وسط كركوك".

وأوضح، أن "المعتدين قاموا بالدخول إلى غرفة الطبيبة أثناء تواجدها في عيادتها واعتدوا عليها بالضرب المبرح، وتسبب الاعتداء بجروح وكدمات خفيفة فقط".

وأضاف المصدر، أن "المعتدين فروا بسيارتهم إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الاعتداء، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث".