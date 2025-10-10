كركوك.. 300 حارس آثاري لحماية 1100 موقع

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة الآثار والتراث في كركوك، يوم الجمعة، إطلاق خطة لتأمين أكثر من 1100 موقع أثري، في خطوة تعدّ الأكبر لحماية الإرث الحضاري للمحافظة منذ عقود.

وقال مدير الدائرة رائد عكلة العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تهدف إلى تعزيز حماية المواقع التاريخية من التجاوزات والنبش والسرقات، من خلال تشغيل أكثر من 300 شخص بصفة حرّاس آثاري سيتم اختيارهم من بين مستفيدي الحماية الاجتماعية".

وبيّن أن "اللجنة المختصة ستتولى مقابلة المرشحين واختيارهم وفق معايير مهنية لتوزيعهم على جميع المناطق والأقضية التي تضم مواقع تراثية"، مشيراً إلى أن "تأمين هذه المواقع سيغطي نحو 80% من المواقع الأثرية في المحافظة، وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق يسهم في صون ذاكرة كركوك وإحياء حب أبنائها لإرثهم القديم".

وفي الإطار نفسه، دعت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المستفيدين من إجراءاتها في محافظة كركوك، إلى مراجعة مقر هيئة الآثار لاستكمال إجراءات التحويل ضمن خطة التشغيل الجديدة التي تجمع بين فرص العمل وحماية التراث.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستقبال سيبدأ يومياً عند الساعة التاسعة صباحاً".

ودعت الهيئة المستفيدين إلى جلب مستمسكاتهم الرسمية وهي: البطاقة الوطنية الموحدة، وبطاقة السكن، وبطاقة الـ(كي كارد) الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان.

وأضافت ان "الإعلان عن مواعيد مراجعة مستفيدي بقية المحافظات سيتم تباعاً خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان العدالة في فرص العمل".

ويأمل أبناء كركوك، أن تسهم هذه المبادرة في إعادة الحياة إلى المواقع الأثرية التي تحمل في حجارتها حب التاريخ وذكريات الأجيال، وأن تكون انطلاقة جديدة لحماية التراث العراقي من الضياع والنسيان.