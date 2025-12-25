كركوك 2025: ولادة أكثر من 31 ألف طفل ونحو مليوني مراجع لمؤسساتها الصحية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الخميس، تسجيل ولادة أكثر من 31 ألف طفل خلال عام 2025، مشيراً إلى أن عدد مراجعي المؤسسات الصحية في المحافظة بلغ قرابة مليوني مراجع، في حين تقترب الدائرة من إنجاز مستشفى بواقع 400 سرير.

وقال المدير العام للدائرة أرجان محمد رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المرضى الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية والتخصّصية في كركوك خلال العام الجاري بلغ 1,901,688 مريضاً، توزّعوا بواقع 450,309 مراجعين للاستشاريات الطبية، و15,694 مراجعاً للعيادات الخافرة، و764,850 مراجعاً للمراكز الصحية، إضافة إلى 88,395 مراجعاً للمراكز التخصّصية، و582,961 حالة طوارئ".

كما بلغ عدد المرضى الراقدين في المستشفيات وفقاً لتصريح رشيد: "132,705 مرضى، فيما أُجريت 71,047 عملية جراحية بمختلف الاختصاصات خلال عام 2025".

وفيما يخص الفحوصات التشخيصية، أوضح رشيد أنه تم إجراء 234,812 فحص أشعة، و30,115 فحص مفراس حلزوني، و21,212 فحص رنين مغناطيسي، فضلاً عن 20,962 فحص إيكو.

وعلى صعيد الرقابة الصحية، أشار إلى أن "فرق الرقابة الصحية نفّذت حملات مكثفة أسفرت عن إتلاف 514,780 كغم من المواد الصلبة، و183,286 لتراً من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى غلق 449 معملاً ومحلاً عاماً لمخالفته الشروط والضوابط الصحية.

وبيّن رشيد أن "مركز الأمل (1) لغسل الكلى أجرى 58,339 جلسة غسل خلال عام 2025، فيما يبلغ العدد الكلي للمرضى المسجّلين في المركز 513 مريضاً يتلقون العلاج بشكل منتظم".

وفيما يتعلّق بالإحصائيات الأخرى، ذكر أن عدد مراجعي اللجنة الطبية الدائمية بلغ 6,514 مراجعاً، في حين سجّلت شعبة شؤون المواطنين 631 نشاطاً، وسجّلت شعبة الإعلام 2,887 نشاطاً توزّعت بين أخبار وتقارير صحفية وفيديوهات منشورة على الصفحة الرسمية للدائرة ومختلف المنصات.

وختم رشيد كلامه بالإشارة إلى السعي لإنجاز مستشفى بواقع 400 سرير قيد الإنشاء في منطقة طريق بغداد، والعمل على إدخاله الخدمة خلال العام المقبل، لما له من أهمية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.