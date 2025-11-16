كركوك وواسط.. إجراءات عاجلة لمواجهة "الأمطار والسيول"

شفق نيوز- كركوك/ واسط

اتخذت الحكومتان المحليتان في كركوك وواسط، يوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الميدانية العاجلة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وقال قائممقام مدينة كركوك، مركز المحافظة، فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارات المحلية في كركوك تعمل منذ الساعات الأولى لبدء موجة الأمطار على متابعة مواقع الخطورة في عموم المدينة، خصوصاً المناطق التي شهدت اختناقات في مواسم سابقة".

وأضاف أن "اللجان المشتركة من البلدية والمجاري والشرطة تواصل أعمالها بشكل ميداني لفتح مجاري المياه وإزالة الردم والتجاوزات، بما يضمن انسياب السيول نحو الوديان الطبيعية دون التأثير على الأحياء السكنية".

وأشار يايجلي، إلى أن "الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي تجاوز على القنوات المائية، لأن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسلامة المدينة".

إلى ذلك، دعت قيادة شرطة كركوك، جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عبر الرقم (911) عند رصد أي تجاوز أو ردم أو تغيير في مسار أي مجرى مائي، سواء في الأودية أو القنوات الفرعية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات.

وشددت القيادة، بحسب البيان، على أن أي تجاوز على مجاري المياه يشكّل تهديداً مباشراً لحياة السكان وممتلكاتهم، لافتة إلى استمرار الفرق المشتركة في متابعة المواقع الحرجة ومعالجتها ميدانياً خدمةً للصالح العام.

وفي واسط، وجّه المحافظ محمد جميل المياحي، بحزمة إجراءات عاجلة استعداداً لموسم الأمطار. وإعداد خطة لمدة ستة أشهر لصيانة شبكات المجاري والأمطار ومحطات المعالجة، وتنظيف الخطوط وتحديد المناطق الحرجة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد المياحي على تشكيل فرق جوالة للتعامل مع الطوارئ أثناء ذروة الأمطار، وتأهيل الآليات وتوفير المواد الضرورية مثل أغطية المنهولات والأنابيب الاحتياطية والوقود.

كما شدد على تحديد الاحتياجات العاجلة وتعزيز الدوائر الخدمية بالملاكات، وإنشاء غرف عمليات في كل وحدة إدارية بالتنسيق مع المجاري والبلديات والكهرباء والشرطة والدفاع المدني.

ولفت المياحي إلى عقد اجتماعات دورية لضمان وضوح المهام ومنع التداخل، وتفعيل دور الدوائر الساندة والتعاون مع الموارد المائية لإدارة الأنهر والقنوات، ووضع آلية لإعلام المواطنين بخطط المجاري وتلقي البلاغات، مع تعزيز التوعية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.