كركوك ونينوى.. نيران تلتهم سيارة واخرى تقتحم مقهى واخماد حريق في ثلاثة محال

شفق نيوز– كركوك/ نينوى

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم السبت، باندلاع حريق في مركبة حديثة وسط المدينة، فيما شهدت منطقة أخرى حادث اقتحام مركبة لمقهى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اندلعت بسيارة في شارع الكورنيش وسط كركوك نتيجة خلل فني، ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بين ركابها".

وأضاف أن "حادثاً آخر وقع في شارع المحافظة، حيث فقد سائق مركبة السيطرة عليها بسبب السرعة العالية، ما أدى إلى اقتحامها مقهى الصنوبر، مسببة أضراراً مادية كبيرة داخل المقهى وإصابة السائق بجروح".

وأشار المصدر، إلى أن فرق الدفاع المدني وشرطة المرور تدخلت في الحادثين مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساتهما".

وفي محافظة نينوى، قال مصدر أمني، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع بثلاثة محال تجارية داخل عمارة قيد الإنشاء في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وأوضح أن "الحريق نشب في ثلاثة محال افتُتحت كأسواق بالطابق الأرضي لعمارة تجارية ما تزال هيكلاً قيد الإنشاء ولم تكتمل بعد"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى بقية أجزاء العمارة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

واستطرد المصدر، قائلاً إن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً فُتح لمعرفة أسباب اندلاع الحريق"، نافياً في الوقت ذاته أن "يكون الحادث قد وقع في مول تجاري مكتمل".