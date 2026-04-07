كركوك.. وكلاء الغاز يلوّحون بالتظاهر والسلطات المحلية تنفي وجود أزمة

شفق نيوز- كركوك

تشهد محافظة كركوك تصاعداً في حدة التوتر بشأن آلية توزيع الغاز وفق البطاقة النفطية، وسط حالة من الاستياء بين وكلاء البيع وصلت إلى حد التلويح بتنظيم تظاهرات احتجاجاً على الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تعتمدها وزارة النفط.

وقال أحد باعة الغاز، ويدعى أحمد خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من وكلاء بيع الغاز يريدون الخروج في تظاهرات أمام دائرة تعبئة الغاز الحكومية التابعة لوزارة النفط، يعبرون فيها عن رفضهم للآلية الحالية للتوزيع".

وأشار، إلى أن "آلية التوزيع تسببت بعرقلة عملية التوزيع وأثرت بشكل مباشر على انسيابية تجهيز المواطنين بمادة الغاز".

وأضاف أن "بعض الوكلاء يواجهون صعوبات في الالتزام بالتعليمات الجديدة، ما أدى إلى تراجع الإقبال على العمل ضمن هذا النظام"، مطالباً الجهات المعنية بـ"إعادة النظر في آلية التوزيع بما يضمن تحقيق العدالة وسهولة التطبيق".

في المقابل، نفى مدير دائرة تعبئة الغاز في كركوك، مظاهر طه، وجود أي أزمة في توفر غاز الطبخ، مؤكداً أن "الإنتاج اليومي يتراوح بين 21 إلى 23 ألف أسطوانة، وهو مستوى كافٍ لتغطية حاجة المواطنين".

وأوضح طه لوكالة شفق نيوز أن "الدائرة باشرت بتطبيق خطة توزيع جديدة تهدف إلى تحسين انسيابية إيصال الغاز وتقليل الزخم"، مبيناً أن "الخطة تشمل استهداف 20 منطقة يومياً، بواقع 10 سيارات للوكلاء الجوالين في كل منطقة، بمشاركة موظفي الدائرة وفرق التوزيع".

وأشار إلى أن "11 معملاً لإنتاج غاز الطبخ تعمل في كركوك، وهي كافية لسد حاجة المحافظة، مؤكداً استمرار الجهود لمعالجة أي معوقات وضمان استقرار تجهيز الغاز في عموم مناطق المحافظة، رغم الاعتراضات التي يبديها بعض الوكلاء على آلية التوزيع الحالية".