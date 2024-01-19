كركوك وكرميان.. العثور على جثة شخص ومصرع مدني في حادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في كركوك وإدارة كرميان، يوم الجمعة، بمصرع امرأة بحادث سير، والعثور على جثة رجل اختفى منذ 24 ساعة.

وقال مصدر في شرطة كرميان، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة لقيت مصرعها جراء حادث دهس من قبل مركبة حمل كبيرة في حي (بوانور) قرب جامعة كرميان".

وأضاف أن "سبب الحادث انحراف المركبة عن مسارها ودهست المرأة"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي كركوك عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق سيارة أجرة "تكسي" بأطراف مركز المحافظة، بعد فقدان أثره منذ يوم أمس، بحسب مصدر أمني.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المغدور يدعى (مام رحيم) من سكنة منطقة (دروازه)، واستأجره راكب يوم أمس إلى ناحية قرهنجير، وفقد أثره بعد ذلك، وتم العثور على جثته اليوم"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".