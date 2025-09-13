كركوك.. وفاة عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من "سكالة"

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم السبت، بوفاة عامل وإصابة آخر بجروح إثر سقوطهما من أعلى منزل كانا يعملان فيه في حي دراوزه شمال المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن مصرع العامل أزهر كرم حميد، من مواليد 1988، وإصابة الشاب إياد يوسف، من مواليد 2005 بجروح مختلفة بعد سقوطهما من سكالة أثناء أعمال إنشائية".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما يتلقى المصاب العلاج في مستشفى كركوك العام".