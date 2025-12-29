كركوك.. وفاة عامل سقط من أعلى بناية كان يعمل فيها

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي بصحة محافظة كركوك، يوم الاثنين، بوفاة عامل إثر سقوطه من أعلى بناية أثناء تأديته عمله خلف دائرة الضريبة الأولى وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً كان يعمل في أحد مواقع البناء، عندما فقد توازنه وسقط من السقالة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أودت بحياته في الحال، رغم محاولة إسعافه من قبل المتواجدين في المكان".

وأضاف أن "الضحية يُدعى أحمد عاشور، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من سكنة حي النصر"، مشيرًا إلى أن "الحادث وقع أثناء ساعات العمل الاعتيادية".

وبيّن المصدر أن "الجهات المختصة حضرت إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثمان العامل إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من توفر إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل".

يُذكر أن حوادث السقوط من البنايات العالية تُعد من أكثر الحوادث شيوعًا في مواقع البناء، وسط مطالبات متكررة بتشديد إجراءات السلامة حفاظًا على أرواح العاملين.