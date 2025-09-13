كركوك.. وفاة طالبين وإصابة آخرين بحادثي سير متفرقة

شفق نيوز – كركوك أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم السبت، عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم طالبان، وإصابة آخرين إثر حادثي سير وقعا في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الدائرة، سامان يأبه، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع قرب خزان ماء بارود خانه وجسر سونه كولي نتيجة اصطدام سيارة بتريلة، وأسفر عن وفاة أسامة طارق طاهر (مواليد 2001) ويوسف أميد لطيف (20 عاماً)، فيما أصيب كل من صنعان حبيب صالح (1980) وسعيد رشيد محمد (1958)، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف يأبه أن "الحادث الثاني وقع بالقرب من حفته بازار، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من سكان حي آزادي، بينهم زكريا هادي تيفور (23 سنة)، وحالتهم غير مستقرة، وتم نقلهم إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

ودعا المتحدث "السائقين إلى توخي الحذر واتباع قواعد المرور، خصوصاً في المناطق الحيوية، لتجنب وقوع المزيد من الحوادث".