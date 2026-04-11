كركوك.. وفاة "سبعيني" بحادث سير وضبط مصنع للعقاقير المغشوشة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم السبت، بمصرع سائق سيارة جراء حادث سير على طريق كركوك - شوان، ضمن حدود قرية حسار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة مدنية اصطدمت بعمود كهرباء، على طريق كركوك - شوان، ما أسفر عن وفاة سائقها في الحال".

وأضاف المصدر، أن "الضحية يُدعى (م.ش.ت) ويبلغ من العمر 71 عاماً، وهو من سكنة منطقة حزيران"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم، ضبط منزل في كركوك يُستخدم لتصنيع وتعبئة عقاقير طبية ومستحضرات تجميل محلية الصنع داخل عبوات تحمل علامات تجارية مزوّرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لشفق نيوز، أن العملية نُفذت من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم ضبط أجهزة ومعدات تُستخدم في التزوير، بينها حاسبة وطابعة لطباعة الملصقات المزيّفة ولصقها على العبوات بهدف خداع المواطنين.

وأشارت إلى أن المنتجات كانت تُسوّق على أنها أصلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين في العملية.

وبينت الوكالة، أن أقوال المتهمين دُوّنت بالاعتراف وصُدّقت قضائياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.