كركوك.. وفاة الطفل المعنف من قبل عمه بسبب نزيف حاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى كركوك العام، يوم الاثنين، عن وفاة الطفل المعنف من قبل عائلته متأثراً بجروحه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطفل البالغ من العمر 10 سنوات توفي بعد ظهر اليوم متأثراً بالإصابات الناتجة عن تعنيفه والتي نتج عنها نزيف داخلي حاد، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وأضاف المصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث وسيتم تقديم عم الطفل الذي عنفه إلى القضاء".

وكان مصدر في دائرة صحة كركوك أبلغ في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، أن "طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات نُقل إلى مستشفى كركوك العام بادعاء المرض، ولكن بعد فحص جسده، تبين تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة ضرب مبرح".

وأوضح المصدر أن "الطفل اعترف بأن عمه هو من قام بضربه، إذ يعيش الطفل مع عائلة عمه بعد اعتقال والده وانفصال والدته".

وأكد أن "الشرطة ألقت القبض على عم الطفل وأحالته إلى السجن، بينما يخضع الطفل للعلاج في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق".