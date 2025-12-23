كركوك وصلاح الدين.. صعقة تنهي حياة شاب وحادث مروع يصيب 4 مدنيين

شفق نيوز- كركوك/ صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع شاب إثر تعرّضه إلى صعقة كهربائية أثناء تأديته لعمله داخل المدينة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الشاب، وهو من مواليد عام 1992 ويعمل كاسبًا، فارق الحياة متأثرًا بالإصابة، مبينًا أنه من سكنة حي العسكري في مدينة كركوك.

ووفق المصدر، فإن الحادث وقع أثناء عمل الشاب في الحي ذاته الذي يقطن فيه، حيث جرى نقله إلى إحدى المؤسسات الصحية، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

إلى ذلك، أبلغ مصدر آخر، بإصابة أربعة مدنيين جرّاء حادث سير وقع على طريق بغداد – طوز خورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر، للوكالة، أن الحادث نجم عن تصادم سيارتين حديثتين من نوع تويوتا وكيا، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأضاف أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.