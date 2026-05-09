كركوك وذي قار.. إصابات ووفيات بحوادث مختلفة بينهم رجل أمن

شفق نيوز- كركوك/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء يوم السبت، بتسجيل حادثي سير منفصلين في المحافظة، أسفرا عن إصابة مدنيين اثنين ووفاة مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع على طريق شارع المطار بين سيارة مدنية ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما سائق الدراجة النارية والآخر مدني كان داخل السيارة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "شاباً يبلغ من العمر 16 عاماً توفي إثر اصطدام سيارة مسرعة بدراجته على طريق طوز خورماتو – كركوك".

وأوضح أن "الحادث أدى إلى وفاة الشاب في الحال متأثراً بإصاباته البليغة، حيث تم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانبه، أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، مساء يوم السبت، بمصرع رجل أمن بصعقة كهربائية واعتقال "لصين خطرين" بعد 31 عملية سرقة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً أمنياً برتبة مفوض شرطة واثناء استراحته في منزله بقضاء الغراف تعرض لصعقة كهربائية بـ(ماطور الماء) بعد قيامه بسقي أرضه الزراعية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية نفذت عملية نوعية في قضاء سوق الشيوخ تمكنت خلالها من اعتقال لصين خطرين تسببا بـ31 عملية سرقة للاسلاك الكهربائية العائدة لمحولات وزارة الكهرباء الاتحادية وتم انجاز التحقيقات معهم، تمهيداً لاحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".