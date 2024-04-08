كركوك.. وجبة إفطار تتسبب بوفاة شخص واصابة 4 اخرين

شفق نيوز/ لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بالتسمم في محافظة كركوك، فيما ألقت القوات الامنية على مفوض في الشرطة يتقاضى رشوة بمبلغ 150 الف دينار في المحافظة نفسها.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، أن "5 حالات تسمم وصلت مستشفى الحويجة قادمة من ناحية الرياض (55 كم جنوب غربي كركوك)، احدهم فارق الحياة بسبب شدة التسمم واثنين يعالجون داخل المستشفى واثنين حالتهم خطرة تم نقلهم الى مستشفى كركوك العام".

وأضاف المصدر؛ أن "التحقيقات الاولية اجريت لتحديد حالة التسمم لان الأنباء متضاربة عن التسمم هل كان وجبة إفطار فاسدة أو غيرها".

ومن جهة اخرى ذكرت مديرية شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت مفارز مديرية أمن وشؤون الأفراد التابعة لوزارة الداخلية ،من ضبط أحد المتهمين من منتسبي مركز شرطة المقداد، أثناء قيامه بابتزاز أحد المواطنين بالجرم المشهود ،وتم تدوين أقوال المفوض المتهم ( ع ، س، ع ) بعد أن طلب مبلغا ماليا قدره مائة وخمسون ألف دينار مقابل غلق أوراق تحقيقية بحق أحد المواطنين وصك الكفالة".

وأضاف البيان " تم القبض على المنتسب وحسب قرار قاضي التحقيق تم توقيفه واستمرار التحقيق لغرض اصدار الحكم عليه".